https://static.news.ru/photo/a9084f14-b522-11e9-bf5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: media.gazprom-neft.ru

Литва обратилась в Верховный суд Швеции с жалобой на решение апелляционного суда королевства, отклонившего претензии Вильнюса к российской компании «Газпром».

В балтийской республике уверены, что сырьевой гигант использовал своё монопольное положение на рынке голубого топлива и якобы назначал в 2004–2012 годах на импортированные углеводороды несправедливую цену. Доказать это в судебных инстанциях не удаётся, передаёт агентство BNS со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.

Апелляционный суд Швеции в июле 2019 года оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Вильнюса к «Газпрому» на сумму €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями газа. Республика подал в суд на «Газпром» ещё в 2012-м. Арбитраж эти требования в 2016 году отклонил. Литва добивается аннулирования данного решения.

Ранее News.ru сообщал, что украинский «Нафтогаз» подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся с июня 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо. По этому иску суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» порядка $2 млрд за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объём закупок до 5 млрд куб. м. Условие «бери или плати» сохранилось для 80% газа от этого объёма.