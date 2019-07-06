https://static.news.ru/photo/acc35c68-a008-11e9-a3fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: eukonkanto.fi

Супружеская пара из Литвы стала чемпионом мира по переноске жён. Необычный ежегодный турнир состоялся в финском местечке Сонкаярви.

Витаутас и Неринга Киркляускас удерживают лидерство второй год подряд, сообщили организаторы мероприятия. Супруги «преодолели изнурительную полосу препятствий протяжённостью 253,5 м за 1 минуту 6,72 секунды».

Они были всего на одну десятую секунды впереди бывшего шестикратного чемпиона мира, финна Таисто Мьеттинена и его новой партнёрши Кати Кованен, — цитирует сообщение оргкомитета РИА Новости .

Чемпионат мира по переноске жён проходил в Сонкаярви в 24-й раз. В этом году участвовали 34 пары из 12 стран. По правилам, мужчинам в ходе забегов необходимо с супругами на плечах преодолеть полосу препятствий и водную преграду. Нести жену на чемпионате можно по-разному: сажать сзади на спину или перекинуть через плечи. При этом вес женщины не должен быть меньше 49 кг, в противном случае мужчина получает в придачу тяжёлый рюкзак.

Организаторы уточнили, что несмотря на название чемпионата, пары не обязаны состоять в браке, поэтому организаторы в шутку говорят, что мужчины-конкуренты могут «украсть жену соседа», если у них нет партнёрши для участия в состязании.

Ранее, как писал News.ru, журналисты назвали новую причину побега жены дубайского шейха. Супруга влиятельного политика могла изменять мужу с телохранителем, поэтому скрылась, опасаясь мести или физической расправы.