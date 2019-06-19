https://static.news.ru/photo/eaff946c-92a5-11e9-b918-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Руководители 28 стран Евросоюза на саммите, который начнётся 20 июня, как ожидается, подтвердят продление экономических санкций в отношении Москвы. Информация об этом содержится в документе, подготовленном Европейским советом.

Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров об имплементации Минских соглашений и переговорах в «нормандском формате». Это будет возможностью для лидеров подтвердить продление экономических санкций в отношении России, — цитирует документ РИА Новости .

Кроме этого, известно, что Европейский совет обсудит последние события и ситуацию на востоке Украины и в Азовском море.

Данные темы станут повесткой дня на обсуждении 20 июня, в первый день саммита.

Как писал News.ru, ранее канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявила, что ослабление санкций в отношении России возможно только в случае прогресса в реализации Минских соглашений.