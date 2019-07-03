https://static.news.ru/photo/ddcb5c7e-9dbb-11e9-8952-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Лебедь забил до смерти домашнюю собаку в одном из водоёмов ирландского города Дублин прямо на глазах у хозяина.

Как сообщает издание The Irish Sun , инцидент произошёл в парке Тереньюра. Питомец породы кокер-спаниель отбежал от хозяина и забрёл в пруд. В это время на него набросился плававший там лебедь. Птица наносила удары, пока собака не погибла.

Ранее News.ru писал, что посетитель зоопарка под Оренбургом пострадал при попытке украсть тигрёнка. Мужчина хотел забрать из клетки детёныша уссурийского тигра и подвергся нападению взрослого хищника.