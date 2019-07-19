https://static.news.ru/photo/86bef4f2-ab23-11e9-8325-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jevgenija Pigozne/imageBROKER.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Латвии направило ноту Ирану из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, на котором находится моряк из этой балтийской страны.

МИД продолжает работать, чтобы обеспечить права гражданина Латвии, которого вместе с другими членами экипажа корабля Stena Impero задержали власти Ирана 19 июля. МИД 20 июля вручил ноту посольству Ирана в Стокгольме, призвав обеспечить права гражданина Латвии, а также по возможности быстрее освободить его, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны, на которое ссылается ТАСС .

Как ранее сообщал News.ru, 19 июля британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе Корпусом Стражей Исламской революции. За несколько дней до этого КСИР остановил иностранное судно, перевозившее 1 млн литров топлива.

На борту Stena Impero находятся трое россиян. Посольство России в Тегеране пока не связалось с ними.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Тегерана в Персидском заливе учитывают международные морские правила.