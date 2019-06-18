https://static.news.ru/photo/db2bf13c-919e-11e9-9a35-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Esma Cakir/Global Look Press

Купюры евро из российского «Банка приколов» обнаружились в Финляндии. В полицию обратились сразу несколько пострадавших с банкнотами, на которых имеются надписи на русском языке «сувенирная продукция».

По меньшей мере по двум эпизодам правоохранительные органы начали проверку.

Мужчина в выходные в одном из отелей пытался расплатиться поддельными купюрами в €200. У него оказалось восемь купюр, которые, по его словам, он приобрел в интернете, — цитирует РИА Новости сообщение местной полиции.

Там уточнили, что за последние дни уже несколько человек обратились к стражам правопорядка с «прикольными» купюрами в €20 и €50.

Распространителю псевдоденег, если его найдут, грозит штраф или тюремное заключение до одного года.

Ранее, как писал News.ru, Центробанк России вернулся к идее о наказании за имитацию банкнот и монет. Регулятор планирует предложить ввести административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые похожи на настоящие деньги.