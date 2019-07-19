https://static.news.ru/photo/5df83372-abae-11e9-b86d-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Кучма Фото: facebook.com/darka.olifer

Бывший президент Украины Леонид Кучма отдал свой голос на внеочередных выборах в Верховную раду.

По его словам, страна сейчас получает возможность провести перезагрузку. Такой шанс нельзя упустить, отметил он.

Я убеждён, что сегодняшние выборы по всей Украине проходят под таким углом зрения: люди хотят надеяться, что новая власть придёт с новой программой конкретных действий без пустых обещаний, — передаёт его слова пресс-секретарь фонда Кучмы Дарка Олифер в своём Facebook .

Политик рассказал, что проголосовал за «новые силы» и народ, который может сделать многое. Он добавил, что на каждых выборах верит только в граждан.

Каждый раз я надеюсь, что новая власть предложит ему (народу. — Ред.) настоящую программу изменений, — подчеркнул он.

Кроме того, экс-глава государства выражает надежду, что люди примут этот план и смогут перезапустить страну, как это было сделано 25 лет назад.

Он заключил, что украинцам следует жёстче относиться к власти и требовать выполнения обещаний.

Внеочередные выборы в парламент страны проходят на Украине 21 июля. Половина депутатского корпуса (225 человек) избирается по партийным спискам, остальные — по мажоритарным округам. Проходной барьер для политических движений составляет 5%.

Ранее News.ru сообщал, что бывший президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на выборах в Раду. По его словам, он поддержал партию, способную остановить «российский реванш».