Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что Киев рассмотрит возможность снятия экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами региона.
По его словам, ДНР и ЛНР необходимо предоставить особый статус, который должен быть закреплён в конституции.
Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может быть речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (отдельным районам Донецкой и Луганской областей. — Ред.), — приводит слова Кучмы его представитель Дарья Олифер на своей странице в Facebook.
Как писал News.ru, инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе, высказанные представителем Украины Леонидом Кучмой, находят положительный отклик у мирового сообщества.