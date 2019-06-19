https://static.news.ru/photo/479f0e7c-92b1-11e9-8193-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что Киев рассмотрит возможность снятия экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами региона.

По его словам, ДНР и ЛНР необходимо предоставить особый статус, который должен быть закреплён в конституции.

Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может быть речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (отдельным районам Донецкой и Луганской областей. — Ред.), — приводит слова Кучмы его представитель Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Как писал News.ru, инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе, высказанные представителем Украины Леонидом Кучмой, находят положительный отклик у мирового сообщества.