Досрочные парламентские выборы на Украине пройдут совсем скоро — 21 июля. Основной задачей нового состава Верховной рады станет формирование кабинета министров и, соответственно, назначение премьера. Кандидатура нового главы правительства — пока загадка, и она зависит от результата партии президента Владимира Зеленского и от конфигурации парламентской коалиции. Не последнюю роль в процессе формирования украинского правительства, по мнению экспертов, также сыграет олигарх Игорь Коломойский.

Газ, финансы и Тимошенко

Интрига вокруг премьерского кресла появилась ещё до инаугурации Зеленского: 4 мая глава правительства Владимир Гройсман объявил на заседании Рады о решении сложить полномочия, но парламент не принял отставку. Гройсман до сих пор сохраняет свой пост, однако шансы на переизбрание у него нулевые. Эксперты и журналисты называют несколько вероятных сменщиков Гройсмана.

Например, кандидатуру бывшего вице-премьера и экс-главы Национального банка Украины Сергея Тигипко. 16 мая на международной конференции Concorde Capital в Киеве он положительно отозвался о предвыборной кампании Зеленского и заявил, что после вступления его в должность и первой поездки в Соединённые Штаты в стране многое изменится. Наблюдатели тогда увидели в словах Тигипко премьерские амбиции. Кроме того, бизнесмен активно контактирует с одной из ключевых фигур в команде Зеленского — главой партии «Слуга народа», политтехнологом Дмитрием Разумковым. Однако вернуться в политику Тигипко могут помешать сконцентрированные в его руках серьёзные финансовые активы, которые делают бизнесмена уязвимым для возможных коррупционных скандалов.

Юлия Тимошенко Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ещё один вероятный кандидат на пост премьера — глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Хотя «железная леди» украинской политики уступила Зеленскому и экс-президенту Петру Порошенко в первом туре президентских выборов, сейчас она уже оправилась после поражения и заявляет о готовности идти на компромисс с Зеленским в вопросе создания будущей парламентской коалиции. Как ранее отмечали эксперты порталу News.ru, подобные «шаги навстречу» со стороны Тимошенко свидетельствуют о её готовности в третий раз занять пост главы правительства. Её шансы относительно высоки, поскольку Зеленский в таком случае может «сбросить» на Тимошенко всю «непопулярную» работу, связанную с экономикой и социальной сферой, с перспективой классического перевода стрелок за экономические неудачи. В то же время Зеленский может не потерпеть другого сильного, харизматичного политика в лице Тимошенко на одной из ключевых должностей и, возможно, захочет избежать конкуренции.

Серьёзным игроком на украинском политическом поле является олигарх Игорь Коломойский, поддерживающий тесные связи с Владимиром Зеленским. 11 мая в одном из интервью бизнесмен назвал в качестве возможного главы правительства действующего руководителя компании «Нафтогаз» Андрея Коболева.

Он же технический человек, который будет выполнять концепцию развития страны. Важно саму концепцию развития написать. Её у нас нет. Её не было последние 15 лет, — объяснил свой выбор олигарх.

Эксперты предположили, что ставка Коломойского на Коболева объясняется желанием днепровского миллиардера через «ручного» премьера усилить собственное влияние в украинско-европейском партнёрстве по транзиту газа. Однако технически главе «Нафтогаза» мешает возглавить правительство контракт — по соглашению он должен занимать кресло главы компании до марта 2020 года. Кроме того, из-за финансовых махинаций «Нафтогаза» Коболев является одним из наименее популярных на Украине политиков и занимает первые строчки антирейтингов.

Большинство украинцев (14,6%), согласно последним опросам, хотели бы видеть в кресле премьера человека из команды Зеленского — Дмитрия Разумкова. В «первую тройку» самых популярных возможных глав правительства входят также Юлия Тимошенко (13,3%) и Юрий Бойко (10,2%). Однако, в соответствии с украинским законодательством, должность главы правительства должна согласовать Рада.

Дмитрий Разумков

Будет так, как договорятся

Согласно последним опросам, в парламент на досрочных выборах могут пройти шесть партий: «Слуга народа» (более 50%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» бывшего вице-премьера Юрия Бойко и Виктора Медведчука (более 12%), партия «Голос» рок-музыканта Святослава Вакарчука (более 7%), «Батькивщина» Тимошенко (около 6%), партия Порошенко «Европейская солидарность» (чуть более 5%) и «Гражданская позиция» экс-министра обороны Анатолия Гриценко (около 5%).

Однако за оставшийся месяц расстановка сил может поменяться. Кроме того, пока не ясно, каким будет состав депутатов-мажоритариев, которые также влияют на формирование парламентской коалиции.

Судьба премьерского кресла зависит от расстановки сил в парламенте, отмечает News.ru заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) Кирилл Молчанов.

Если коалиция будет создана путём объединения «Слуги народа» и «Батькивщины», с большой вероятностью правительство возглавит Юлия Тимошенко. Но если Зеленскому придётся создавать более широкую парламентскую коалицию и договариваться с «Оппозиционной платформой — За жизнь», которая представляет в основном электорат юго-восточных областей Украины, тогда премьером, с большой вероятностью, станет Юрий Бойко, — предполагает политолог.

В случае если партия «Слуга народа» решит создать монокоалицию с участием лояльных мажоритариев или попробует объединиться исключительно с «Голосом», новым премьером может стать технократ, представитель топ-менеджмента корпораций или «заезжий» реформатор, считает Молчанов. Однако в таком случае всю ответственность за любые негативные процессы на Украине будет нести лично Зеленский и ему не с кем будет её «разделить», добавляет он.

По мнению Молчанова, Игорь Коломойский будет внимательно следить за процедурой формирования кабинета министров. Его устроит не только кандидатура Андрея Коболева, но и, например, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка. Впрочем, он может согласиться видеть в премьерском кресле и технократа из команды Зеленского, и Юлию Тимошенко. Проигрывает Коломойский только в том случае, если правительство возглавит полностью подконтрольная Западу и относительно независимая от украинской элиты креатура, заключает Молчанов.