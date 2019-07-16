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Правоохранительные органы Испании задержали в аэропорту Барселоны мужчину, который пытался ввезти под париком более 500 граммов кокаина. Об этом сообщает национальная полиция страны.

Для «маскировки» 65-летний уроженец Колумбии, прилетевший из Боготы, надел поверх огромного парика шляпу. Его странный внешний вид и нервозное поведение не остались незамеченными представителями сил правопорядка во время прохождения паспортного...