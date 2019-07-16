Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
Данное решение было принято в ходе заседания Большой палаты КС 16 июля, сообщает «
Проверка нормативного акта на соответствие конституции была инициирована группой из 46 депутатов.
Ранее News.ru писал, что у здания КС в Киеве прошла акция протеста противников отмены закона о декоммунизации. По мнению её участников, документ является одним из важнейших достижений Украины в последние годы.