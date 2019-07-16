Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.

Данное решение было принято в ходе заседания Большой палаты КС 16 июля, сообщает «Укринформ» со ссылкой на осведомлённый источник.

Проверка нормативного акта на соответствие конституции была инициирована группой из 46 депутатов.

Ранее News.ru писал, что у здания КС в Киеве прошла акция протеста противников отмены закона о декоммунизации. По мнению её участников, документ является одним из важнейших достижений Украины в последние годы.

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