https://static.news.ru/photo/ec7ce882-9f28-11e9-a2c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранители Греции задержали три контейнера препарата Captagon — запрещённого лекарства, которое изготавливается на основе препарата амфетамина фенетиллина. Общая масса груза превысила пять тонн, а стоимость составила $660 млн.

Судно, на котором находились таблетки, прибыло в страну из Сирии, передаёт Telegram-канал «Говорит Москва».

Captagon является сильнейшим стимулятором, который позволяет не спать в течение нескольких дней, притупляет чувство страха и голода. Производство препарата контролируется террористическими организациями, такими как ИГ (запрещена в РФ). Боевики этих группировок используют Captagon перед тем, как отправиться в бой.

Ранее News.ru писал, что расширенная коллегия Главного управления МВД России по Москве обнародовала материалы, касающиеся незаконного оборота наркотиков в столице. По данным ведомства, с начала 2019 года в столице было изъято 376,2 кг веществ.