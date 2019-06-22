Бывший президент Украины Леонид Кравчук возмутился высказываниями, которые позволяют себе представители команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского. По его словам, недопустимы ситуации, когда помощники высказывают разную позицию, да ещё и от имени лидера страны.
У меня в администрации был такой порядок: я собрал своих людей и сказал: «Ваша роль и слова — только в помещении администрации, за её пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь», — сказал Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
Он отметил, что выглядит недоразумением, если глава администрации президента говорит от себя, а советники от себя. Причём подобная ситуация наблюдалась и при других лидерах Украины — Порошенко, Кучме.
Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить, — добавил Кравчук.
Он также высказался по поводу заявлений Зеленского о невозможности работать в здании президентской администрации. На это Кравчук посоветовал главе государства отправиться в шахту.
Ранее News.ru сообщал, что Владимир Зеленский объяснил своё желание переместить администрацию главы государства в другое здание. По его словам, в президентских кабинетах, располагающихся на Банковской улице, он сойдёт с ума. Глава государства отметил, что подбираются варианты переезда, исключающие использование для этих целей бюджетных средств. В кабинетах, занимаемых ранее Петром Порошенко и его командой, Зеленский пообещал открыть художественный музей.