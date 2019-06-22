https://static.news.ru/photo/9963dcd2-94a6-11e9-b5e1-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Кравчук Фото: Sergey Kovalev/Ukraine Look/Global Look Press

Бывший президент Украины Леонид Кравчук возмутился высказываниями, которые позволяют себе представители команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского. По его словам, недопустимы ситуации, когда помощники высказывают разную позицию, да ещё и от имени лидера страны.

У меня в администрации был такой порядок: я собрал своих людей и сказал: «Ваша роль и слова — только в помещении администрации, за её пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь», — сказал Кравчук в эфире телеканала NewsOne .

Он отметил, что выглядит недоразумением, если глава администрации президента говорит от себя, а советники от себя. Причём подобная ситуация наблюдалась и при других лидерах Украины — Порошенко, Кучме.

Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить, — добавил Кравчук.

Он также высказался по поводу заявлений Зеленского о невозможности работать в здании президентской администрации. На это Кравчук посоветовал главе государства отправиться в шахту.

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Зеленский объяснил своё желание переместить администрацию главы государства в другое здание. По его словам, в президентских кабинетах, располагающихся на Банковской улице, он сойдёт с ума. Глава государства отметил, что подбираются варианты переезда, исключающие использование для этих целей бюджетных средств. В кабинетах, занимаемых ранее Петром Порошенко и его командой, Зеленский пообещал открыть художественный музей.