https://static.news.ru/photo/5eadc216-b525-11e9-96d2-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Леонид Кравчук поддержал идею офиса Зеленского о создании русскоязычного канала.

Такой канал нам нужен, — сказал он в интервью телеканалу « 112 Украина ».

По словам Кравчука, половина населения Украины говорит на русском языке. Появление такого канала будет свидетельствовать о том, что власти страны их уважают.

Он также добавил, что к разработке концепции канала следует привлечь общество.

Ранее News.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «безумием» идею киевских властей о всемирном русскоязычном канале. Она напомнила, что в настоящее время русский язык разрешён на Украине только для религиозных обрядов и частного общения.