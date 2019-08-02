Бывший президент Украины Леонид Кравчук поддержал идею офиса Зеленского о создании русскоязычного канала.
Такой канал нам нужен, — сказал он в интервью телеканалу «112 Украина».
По словам Кравчука, половина населения Украины говорит на русском языке. Появление такого канала будет свидетельствовать о том, что власти страны их уважают.
Он также добавил, что к разработке концепции канала следует привлечь общество.
Ранее News.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «безумием» идею киевских властей о всемирном русскоязычном канале. Она напомнила, что в настоящее время русский язык разрешён на Украине только для религиозных обрядов и частного общения.