https://static.news.ru/photo/7e512b94-b2f0-11e9-8227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Seyfferth FinePhotoArt.org/imago stock&people/Global Look Press

Житель Корсики с ножом напал на экипаж яхты Legenda с россиянами на борту. Мужчина получил отпор и был госпитализирован с травмами.

Злоумышленник вплавь добрался до судна, передаёт Corse Matin . Он размахивал оружие и был агрессивен.

В момент нападения на корабле находились 13 человек, из которых семеро являются членами экипажа.

В настоящий момент полицейские опрашивают пассажиров, однако процесс может затянуться из-за языкового барьера. Мотивы нападавшего в настоящий момент не установлены.

Консульский отдел посольства России во Франции не получал информации о произошедшем, сообщает РБК . В компании Imperial, владеющей яхтой, заявили о неготовности комментировать произошедшее, так как данные нужно проверить.

Ранее News.ru писал, что путешественники из Китая не поделили очередь в музей-заповедник «Царское Село» в Пушкине с 29-летней россиянкой. Ссора переросла в рукоприкладство. Стоя возле входа в музей, 53 и 45-летние уроженцы Поднебесной ввязались в ссору с девушкой, ударили локтём в область живота и уронили её на землю. Расцепили конфликтующих сотрудники Росгвардии. Они задержали туристов.