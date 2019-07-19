https://static.news.ru/photo/6119d40e-aac6-11e9-a0cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба Державной фискальной службы Украины

Сотрудники Киевской таможни задержали следовавший из Франции грузовик, в котором находилось 98 незадекларированных картин.

Художественные полотна были скрыты среди деревянных рам. По предварительной оценке, часть картин представляет собой культурную ценность. Одно из полотен датируется 1842 годом.

Картины предназначены для француза, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако получать груз он не торопился.

Полотна хранятся в зоне таможенного контроля. Их художественная и материальная ценность будет оценена экспертами. Организаторам контрабанды грозит штраф в размере стоимости товара и его конфискация, сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

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