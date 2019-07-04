https://static.news.ru/photo/dd288978-9e87-11e9-b67c-fa163e074e61_1024.jpg Джузеппе Конте Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков-подводников и разрушительным наводнением в Иркутской области, в результате которого погиб 21 человек.

Я выразил и подтверждаю близость мою и правительства итальянского, народа итальянского, выразил соболезнования в связи со смертью 14 подводников, которые были на борту российской лодки, и по причине десятков жертв, вызванных наводнением, — цитирует РИА Новости Конте, сделавшего заявление после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее News.ru писал, что трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. В результате пожара на секретной субмарине Минобороны погибли 14 человек, среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга.

Из-за разрушительного наводнения в Иркутской области погиб 21 человек, пропавшими значатся 14. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. За медицинской помощью обратились 1415 местных жителей, 313 человек госпитализированы. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.