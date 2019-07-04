https://static.news.ru/photo/567f67d6-9eee-11e9-bf99-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Matteo Trevisan/Global Look Press

Глава правительства Италии Джузеппе Конте рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что в ходе переговоров обсуждались многие вопросы международной политики и, в частности, конфликты в Венесуэле, Ливии, Сирии и на Украине.

Все больше убеждаюсь, что Москва может играть ведущую роль в разрешении этих кризисов, — написал глава итальянского кабмина в Facebook.

Что касается российско-итальянских отношений, то, по словам Конте, встреча с Путиным послужила их укреплению.

Дружба между Италией и Россией имеет огромный потенциал, который мы должны развивать, прилагая усилия день за днем, для безопасности и благополучия завтрашнего дня, — заявил Конте.

Ранее News.ru писал, что итальянский премьер заявил о готовности Рима содействовать улучшению отношений между Россией и Европой. В частности, он предложил создать форум для диалога Москвы с Брюсселем.