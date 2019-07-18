https://static.news.ru/photo/0310935e-a970-11e9-b6ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

Конституционный суд (КС) Украины принял решение относительно закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Инстанция сообщила, что по своей сущности оба режима были одинаково преступными и использовали тождественные методы репрессивной политики.

Суд признал закон соответствующим Конституции Украины, исходя из того, что он был принят в целях недопущения повторения преступлений коммунистического и нацистского режимов, а также любой дискриминации по национальному, социальному, классовому, этническому, расовому или другим признакам. Кроме того, по мнению инстанции, эти режимы являются угрозой для суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Украины.

В решении отмечается, что коммунистический и нацистский строи категорически отрицали возможность существования украинского независимого государства.

Коммунистический режим, так же как и нацистский режим, нанёс непоправимый ущерб правам человека, поскольку в течение всего периода своего существования осуществлял тотальный контроль над обществом, политически мотивированные преследования и репрессии, а не соблюдал международных обязательств, нарушал принятые им конституции и законы, — подчеркнули в КС.

Кроме того, оба режима стали причиной огромных человеческих потерь во время Второй мировой войны из-за их антигуманной сущности. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит, сообщается на сайте КС.

Ранее News.ru писал, что жители Киева устроили у здания Конституционного суда акцию протеста против отмены закона о декоммунизации. В митинге принимают участие около 100 человек. Они принесли с собой плакаты с надписями «Назад в СССР», «Судья! А ты сохранил свой партбилет?!».