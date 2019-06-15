https://static.news.ru/photo/01c8fe4c-8f61-11e9-b52f-fa163e074e61_1024.jpg Парламент Молдавии Фото: facebook.com/ParliamentRM

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои же постановления о роспуске парламента и о досрочных выборах, сообщил председатель КС Михай Поалелунжь.

Кроме того, речь идёт о решениях, признававших незаконным назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирование правительства премьер-министра республики Майи Санду, пишет РИА Новости .

Вице-премьер, глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе пообещал возбудить уголовные дела против лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, а также руководителя фракции «Шор» Илана Шора. Они, по некоторым данным, уже бежали за границу.

Политический кризис на территории государства продолжается уже несколько месяцев. 24 февраля 2019 года на парламентских выборах победила пророссийская партия социалистов, неформальным лидером которой является глава государства Игорь Додон. На втором месте оказалась Демократическая партия Молдовы, отличающаяся особой русофобией. Её возглавляет олигарх Влад Плахотнюк. Третье место занял правый проевропейский блок ACUM. Однако им всем не удалось договорится о формировании коалиции. Поэтому 7 июня Конституционный суд принял решение о роспуске парламента.

Ранее News.ru сообщал, что президент Молдавии Игорь Додон назначил нового главу Министерства обороны Павла Войку. Представляя руководителя ведомства, политик добавил, что военные должны оставаться исключительно вне политики.