https://static.news.ru/photo/e30b6c88-9cda-11e9-99fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 张铖/Xinhua/Global Look Press

Очередное заседание экстренного саммита Евросоюза, в ходе которого лидеры 28 стран вновь пытаются согласовать ключевые руководящие посты ЕС, начался с пятичасовой задержкой. Консультации проходят в Брюсселе.

До этого глава Евросовета Дональд Туск четыре раза переносил начало дискуссии для проведения двусторонних переговоров с отдельными лидерами стран сообщества, сообщает ТАСС . Он пытался уговорить их принять пакетный принцип назначений, чтобы достичь компромисса на общем заседании.

Днём ранее Туск был вынужден приостановить экстренный саммит из-за отсутствия консенсуса.

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза должны согласовать кандидатов на пять ключевых постов — Европарламента, Евросовета, Европейского центрального банка, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По окончании первого для саммита, как писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отсутствие договорённостей вызвано плохой подготовкой процесса назначения на ведущие посты в ЕС. Политические разногласия между странами, по его мнению, доказывают, что без реформирования Евросоюза его дальнейшее расширение невозможно.