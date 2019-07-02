Очередное заседание экстренного саммита Евросоюза, в ходе которого лидеры 28 стран вновь пытаются согласовать ключевые руководящие посты ЕС, начался с пятичасовой задержкой. Консультации проходят в Брюсселе.
До этого глава Евросовета Дональд Туск четыре раза переносил начало дискуссии для проведения двусторонних переговоров с отдельными лидерами стран сообщества, сообщает
Днём ранее Туск был вынужден приостановить экстренный саммит из-за отсутствия консенсуса.
Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза должны согласовать кандидатов на пять ключевых постов — Европарламента, Евросовета, Европейского центрального банка, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
По окончании первого для саммита, как писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отсутствие договорённостей вызвано плохой подготовкой процесса назначения на ведущие посты в ЕС. Политические разногласия между странами, по его мнению, доказывают, что без реформирования Евросоюза его дальнейшее расширение невозможно.