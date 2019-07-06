https://static.news.ru/photo/96bcd538-9fcd-11e9-a788-fa163e074e61_1024.jpg Фото: IceUnshattered/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Члены делегаций США, Литвы, Канады, а также два парламентария из Турции и Северной Македонии предложили внести в текст резолюции Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ пункт о возможной ответственности России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Комитет ПА по политическим вопросам и безопасности поддержал эту инициативу большинством голосов.

Согласно первоначальной версии текста, Ассамблея выражала сожаление по поводу краха ДРСМД и общего ухудшения положения дел в сфере контроля над вооружениями. Поправка, главным автором которой выступил член Палаты представителей Конгресса США Ричард Хадсон, предполагает изменение этого тезиса на «по поводу существенного нарушения РФ своих обязательств» в рамках соглашения.

Кроме того, Россию также обвиняют в подрыве договоров по открытому небу, о сокращении обычных вооружённых сил в Европе, а также Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

Российская делегация выступила категорически против данной поправки. По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, американская сторона перевернула ситуацию с ног на голову.

Многочисленные нарушения были, наоборот, со стороны Соединённых Штатов, и это отмечено во всех без исключения международных докладах, — отметил делегат.

Он подчеркнул, что Россия готова в любой момент показать ракету 9М729, с которой связаны основные претензии Вашингтона, и все её параметры. При этом Слуцкий напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, поставив таким образом под угрозу всю систему глобальной безопасности, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном обвинения Пентагона в якобы проводимых РФ ядерных испытаниях. По его словам, Россия считает неприемлемыми голословные нападки и категорически их отвергает.