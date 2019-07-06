https://static.news.ru/photo/10c89542-9ffb-11e9-905a-fa163e074e61_1024.jpg Крым, Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ поддержал резолюцию о непризнании Крыма частью России.

Согласно тексу документа, который подготовил депутат Верховной рады Артур Герасимов, ПА ОСБЕ вновь заявляет о своём уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины «в её международно признанных границах, которые охватывают Автономную республику Крым, город Севастополь и морские районы».

Помимо этого, ассамблея выступила против якобы имеющей место незаконную оккупацию полуострова Россией и призывала российскую сторону вывести свои силы с территории Крыма и вернуть его под контроль киевских властей.

В резолюции также говорится о якобы увеличивающейся милитаризации Азовского моря со стороны РФ и всего полуострова и о том, что ПА ОСБЕ одобряет использование Специальной мониторинговой миссией ассамблеи беспилотников для наблюдения за ситуацией на данных территориях, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что члены делегаций США, Литвы, Канады, а также два парламентария из Турции и Северной Македонии предложили внести в текст резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ пункт о возможной ответственности России за нарушение ДРСМД. Комитет ассамблеи по политическим вопросам и безопасности поддержал эту инициативу большинством голосов.