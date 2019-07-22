https://static.news.ru/photo/c2df629e-ac5b-11e9-977e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

В КИУ пояснили, что речь идёт прежде всего о незаконной агитации и подкупе.

По данным общественной организации Комитет избирателей Украины (КИУ) незаконная агитация и подкуп стали основными нарушениями на внеочередных выборах в украинский парламент, сообщил ТАСС.

Отмечается несколько ключевых проблемных моментов: незаконная агитация как в день тишины, так и в день выборов, ряд проблем, связанных с работой участковых избирательных комиссий и окружных комиссий..., факты подкупа избирателей, — заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Также он добавил, что нарушения избирательного законодательства дают основания говорить, что они соизмеримы с внеочередными парламентскими выборами 2014 года.

Как ранее сообщал News.ru на внеочередных выборах в Верховную раду, состоявшихся 21 июля, по данным МВД было зафиксировано более 1000 нарушений. Также была зафиксирована попытка фальсификации.