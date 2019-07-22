В КИУ пояснили, что речь идёт прежде всего о незаконной агитации и подкупе.
По данным общественной организации Комитет избирателей Украины (КИУ) незаконная агитация и подкуп стали основными нарушениями на внеочередных выборах в украинский парламент, сообщил ТАСС.
Отмечается несколько ключевых проблемных моментов: незаконная агитация как в день тишины, так и в день выборов, ряд проблем, связанных с работой участковых избирательных комиссий и окружных комиссий..., факты подкупа избирателей, — заявил глава КИУ Алексей Кошель.
Также он добавил, что нарушения избирательного законодательства дают основания говорить, что они соизмеримы с внеочередными парламентскими выборами 2014 года.
Как ранее сообщал News.ru на внеочередных выборах в Верховную раду, состоявшихся 21 июля, по данным МВД было зафиксировано более 1000 нарушений. Также была зафиксирована попытка фальсификации.