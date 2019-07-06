https://static.news.ru/photo/97137fd4-a002-11e9-ab7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Украина превратилась в «мировой хаб» по нелегальным поставкам сигарет в Европу. Об этом заявил замглавы администрации президента страны Алексей Гончарук.

По его словам, через её территорию в государства Евросоюза контрабандой поступают огромные партии табачных изделий. Они большей частью прибывают из Китая и ОАЭ через Одессу, а также через границу с Белоруссией, Молдавией и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, передаёт « Интерфакс-Украина ».

Гончарук отметил, что около 40% всех эпизодов контрабанды происходят посредством подделки документов, когда граждане декларируют один товар, а провозят другой. Ещё 25% — это транспортировка нелегальных грузов по рекам и тоннелям. Кроме этого, для преступных целей массово привлекают людей, которые пересекают границу с разрешённым к провозу количеством товара.

Каждая пятая пачка сигарет перевезена в Евросоюз нелегально, подчеркнул Гончарук.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила экс-президента Украины Петра Порошенко в организации контрабанды и коррупционных схем во время его нахождения у власти.