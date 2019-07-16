https://static.news.ru/photo/ba1e1196-a7c9-11e9-9851-fa163e074e61_1024.jpg Фото: PoliciaNacional/facebook.com

Правоохранительные органы Испании задержали в аэропорту Барселоны мужчину, который пытался ввезти под париком более 500 граммов кокаина. Об этом сообщает национальная полиция страны.

Для «маскировки» 65-летний уроженец Колумбии, прилетевший из Боготы, надел поверх огромного парика шляпу. Его странный внешний вид и нервозное поведение не остались незамеченными представителями сил правопорядка во время прохождения паспортного контроля, передаёт РИА Новости .

При проверке у мужчины был обнаружен и изъят пакет с 503 граммами кокаина, стоимость которого составляет свыше €30 тысяч.

Как писал News.ru, ранее силовики Уругвая задержали нескольких россиян по подозрению в пособничестве главарю калабрийской мафии Рокко Морабито, известному как «кокаиновый король Милана». Сам наркобарон бежал из тюрьмы.