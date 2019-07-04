Владимир Зеленский Фото: APUkraine/twitter.com/Global Look Press

Ситуация в Донбассе выгодна Соединённым Штатам Америки из-за санкций против РФ, заявил украинский предприниматель Игорь Коломойский. Бизнесмен добавил, что напряжённая обстановка в регионе не инспирирована «никакой Россией».

По его мнению, на Украине идёт «внутренний гражданский конфликт». Он добавил, что Белый дом специально для этого предоставил Киеву военную технику, пишет «Новое время».

Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп. — Ред.), по-моему, у него другая точка зрения, но как из неё выйти — он не знает. А в преддверии очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим, — рассказал Коломойский.

Отношения РФ и западных государств обострились из-за событий на Украине и вокруг Крымского полуострова, вошедшего в состав России после референдума в регионе. После этого Москву обвинили во вмешательстве. Некоторые страны ввели против неё санкции. Кремль принял ответные меры и взял курс на импортозамещение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановлением Донбасса готовы заняться иностранные инвесторы. Якобы они профинансируют инфраструктурные и гуманитарные проекты на юго-востоке страны.

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