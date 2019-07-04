https://static.news.ru/photo/584786b2-9e52-11e9-a174-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: APUkraine/twitter.com/Global Look Press

Ситуация в Донбассе выгодна Соединённым Штатам Америки из-за санкций против РФ, заявил украинский предприниматель Игорь Коломойский. Бизнесмен добавил, что напряжённая обстановка в регионе не инспирирована «никакой Россией».

По его мнению, на Украине идёт «внутренний гражданский конфликт». Он добавил, что Белый дом специально для этого предоставил Киеву военную технику, пишет « Новое время ».

Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп. — Ред.), по-моему, у него другая точка зрения, но как из неё выйти — он не знает. А в преддверии очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим, — рассказал Коломойский.

Отношения РФ и западных государств обострились из-за событий на Украине и вокруг Крымского полуострова, вошедшего в состав России после референдума в регионе. После этого Москву обвинили во вмешательстве. Некоторые страны ввели против неё санкции. Кремль принял ответные меры и взял курс на импортозамещение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановлением Донбасса готовы заняться иностранные инвесторы. Якобы они профинансируют инфраструктурные и гуманитарные проекты на юго-востоке страны.