Игорь Коломойский, еще вчера беглый банкир и один из вдохновителей создания карательных добровольческих батальонов, вдруг явился на публике чуть ли не с оливковой ветвью мира в руках. Нет, все ждали, что с победой на президентских выборах Владимира Зеленского, который на первых порах считался полной креатурой банкира, Коломойский не просто вернется на Украину, но и восстановит свои позиции человека, непосредственно влияющего на государственный курс.

Но, видимо, мало кто ожидал, что деятель, заявлявший, что любит, когда его публично именуют «жидо-бандеровцем», вдруг признается, что конфликт на Донбассе вызван исключительно внутренними причинами. И даже Россия, мол, там ни при чем. Да, на Донбассе присутствуют её военные и некоторые вооружения но это, дескать, ни на что фундаментально не влияет. Вот у украинских сил есть оружие «сделано в США». И что?

Такой вольтфас был бы абсолютно сенсационным, если бы не новые, всё ярче проявляющиеся тенденции в украинском обществе, которое демонстрируют явную усталость от затянувшегося и во многом непонятного конфликта. А главное — проявляется всё более очевидный запрос на мир.

А Игорь Валерьевич всегда был не просто финансистом, а очень чутким политиком, прекрасно сознающим, что успех в бизнесе во многом определяется позициями во властной вертикали. А на Украине как раз и начался процесс перераспределения влияния не только собственно в среде профессиональных политиков, но и в сообществе их финансовой поддержки. Так сказать, в теневом секторе влияния.

Положение же Коломойского, который оказался персоной нон-грата за океаном, создает для него прямые стимулы для подачи вполне очевидных сигналов Москве. В конце концов, для налаживания грубо порванных связей с Россией понадобятся не только профессиональные дипломаты и публичные политики, но, не исключено, и неформальные посредники для установления неофициальных каналов общения, скрытых от глаз и микрофонов навязчивых журналистов и блогеров. И вот такие на лету переобувающиеся деятели, как Коломойский, видимо, готовы взять на себя бремя таких неформальных консультаций и выхода на Кремль через посредство своих российских коллег.

Тем более, что новая власть очевидно отказывается от традиционного посредничества Виктора Медведчука. Несмотря на то, что под выборы ему позволили привезти с Донбасса нескольких украинских пленных. Не исключено, что в эту нишу и стремится Коломойский, демонстрирующий реализм в оценках ситуации. Ведь человек, которые приблизит решение донбасской головоломки, займет особое место в новом украинском истеблишменте. Тем более, что команда Зеленского не склонна считаться с прежними заслугами и ждет новых «подарков».