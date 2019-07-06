https://static.news.ru/photo/8800c96c-a029-11e9-b7c7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вопрос цены, которую Украина заплатила за нефть из США, ушёл на второй план. Об этом, комментируя получение Киевом первой партии топлива из Штатов, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчёт того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперёд и с песней. Вот только на задний план ушёл главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть, — написал Клинцевич в Facebook .

Как писал News.ru, первая в истории Украины партия нефти из США прибыла 6 июля в порт Одессы. Её доставил танкер Wisdom Venture, разгрузка уже началась. На то, чтобы перекачать в береговые резервуары 75 тысяч тонн топлива, потребуется около 36 часов.