https://static.news.ru/photo/58d476c4-a7eb-11e9-b477-fa163e074e61_1024.jpg Павел Климкин Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что готов предложить ООН украинский язык в качестве официального.

А что, Украина тоже основатель, — подчеркнул он.

Он заметил, что после принятия устава организации прошло много времени и пора в целом пересмотреть систему, по которой официальными признаны лишь шесть языков.

По словам министра, страна сейчас занимается активным продвижением различных инициатив, целью которых является утверждение национального языка. Кроме того, ещё в 2014 году Украина, Грузия, Азербайджан и Молдавия договорились заменить на заседаниях совместной организации ГУАМ русский язык на английский, написал он в своём Facebook .

Также он поздравил жителей страны с принятием языкового закона.

Чтобы снять лишние вопросы и расставить точки над и: я не против никакого другого языка, я только за. За украинский. В конце концов, у нас все постоянно против чего-то, уже как-то время быть за, — добавил политик.

Ранее News.ru сообщал, что депутаты от украинской партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду проект об отмене языкового закона. Соответствующая инициатива зарегистрирована 16 июля.