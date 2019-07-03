https://static.news.ru/photo/5760d28c-9d88-11e9-8e19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olena Khudiakova/Global Look Press

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у команды президента Владимира Зеленского отсутствует стратегия внешней политики. Без неё, по мнению министра, страна может лишиться помощи партнёров.

Во внешней политике нам надо и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет — ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики, — сказал Климкин в интервью интернет-изданию « Лига.net ».

Эта неопределённость может привести к тому, что Европа дистанцируется от Киева и будет только наблюдать за тем, как Россия пытается «менеджерить дела» Украины.

Ранее News.ru писал, что Климкин решил уйти в политический отпуск из-за конфликта с президентом. Поводом для него послужила критика Зеленского в адрес министра из-за того, что тот не уведомил главу государства об обмене нотами с МИД РФ по украинским морякам.