Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у команды президента Владимира Зеленского отсутствует стратегия внешней политики. Без неё, по мнению министра, страна может лишиться помощи партнёров.
Во внешней политике нам надо и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет — ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики, — сказал Климкин в интервью интернет-изданию «Лига.net».
Эта неопределённость может привести к тому, что Европа дистанцируется от Киева и будет только наблюдать за тем, как Россия пытается «менеджерить дела» Украины.
Ранее News.ru писал, что Климкин решил уйти в политический отпуск из-за конфликта с президентом. Поводом для него послужила критика Зеленского в адрес министра из-за того, что тот не уведомил главу государства об обмене нотами с МИД РФ по украинским морякам.