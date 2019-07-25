https://static.news.ru/photo/da04704c-af0b-11e9-b60e-fa163e074e61_1024.jpg Павел Климкин Фото: Andy Katz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина может не успеть к «последнему вагону» вступления в Европейский союз. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин.

Есть шанс, что мы никогда не успеем к последнему вагону, — отметил политик.

По его мнению, следующие 3-5 лет для Украины станут решающими в этом вопросе из-за того, что ЕС становиться всё более скептически настроенным к расширению организации. Стране необходимо быстрее развиваться в экономическом плане.

Кроме того, он отметил, что в НАТО нет консенсуса относительно участия украинской стороны в альянсе, потому что некоторые европейские страны «оглядываются» на Россию. Однако это может произойти через 15 лет, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, новый указ президента РФ Владимира Путина о паспортах для жителей Донбасса говорит о желании Кремля навязать диалог по поводу федерализации Украины на российских условиях, считает министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.