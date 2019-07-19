https://static.news.ru/photo/32f38d36-aa3f-11e9-ae4b-fa163e074e61_1024.jpg Павел Климкин Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый указ президента РФ Владимира Путина о паспортах для жителей Донбасса говорит о желании Кремля навязать диалог по поводу федерализации Украины на российских условиях, считает министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

Глава украинского МИД полагает, что упрощённый режим получения российского паспорта для жителей Донецкой и Луганской областей Украины — это посыл Киеву и западным странам.

И это послание очень простое: «Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать как минимум весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния, — написал в Facebook Климкин.

Как ранее сообщал News.ru, указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями Донбасса Владимир Путин подписал 24 апреля. Позднее стало известно, что принимать заявление на получение российского гражданства также будут на территориях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.