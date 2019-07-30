https://static.news.ru/photo/f82e427a-b2c9-11e9-acd1-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг информацию о ссоре с российским коллегой Сергеем Лавровым во время переговоров в Париже. По словам дипломата, беседа не закончилась руганью, однако диалог был наполнен эмоциональными моментами.

Во Франции стороны обсуждали судьбу осуждённых в РФ граждан Незалежной, пишет портал « Укринформ ».

Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент. <...> В какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги, — рассказал Климкин.

Он добавил, что при встрече обменивается с Лавровым рукопожатием. Но это не означает, продолжил он, что главы ведомств хорошо друг к другу относятся. Климкин уверен, что Киев должен сохранять диалог с Москвой ради освобождения осуждённых в РФ украинцев.

Ранее украинский дипломат рассказал о любви британского премьера Бориса Джонсона к котлетам по-киевски. Блюдо глава кабмина попробовал во время визита в столицу Незалежной, писал News.ru.