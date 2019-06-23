https://static.news.ru/photo/26f8962a-95cc-11e9-8dbe-fa163e074e61_1024.jpg Павел Климкин Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россию ожидает «новая волна давления» на международных площадках из-за ареста моряков в Керченском проливе.

Давление будет «краткосрочным» и «среднесрочным». Киев начнёт оказывать его на Москву после 25 июня, если российская сторона до этой даты не представит в Международный трибунал ООН отчёт об освобождении моряков, пояснил Климкин в интервью Пятому каналу .

В чём именно будет выражаться давление, министр не уточнил, ограничившись лишь заявлением об ограничении морской активности России.

Ранее News.ru писал, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому усилить давление на Россию с целью освобождения арестованных моряков и всех политических заключённых.