https://static.news.ru/photo/9ef22d9a-b4e8-11e9-81a2-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не обладает исполнительной властью в городе и потому чувствует себя «английской королевой».

Он назвал абсурдом ситуацию, когда градоначальник не может повлиять на бюджет столицы и реализацию проектов, с которыми он участвовал в выборах.

Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе? — возмутился Кличко.

По его словам, он намерен бороться за право на законодательную и исполнительную власть, так как мэр в глазах людей ответственен за всё, что происходит в Киеве, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что решение Кличко и главы Радикальной партии Украины Олега Ляшко объединиться против президента страны Владимира Зеленского не нашло понимания у пользователей соцсетей.