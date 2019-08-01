Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не обладает исполнительной властью в городе и потому чувствует себя «английской королевой».
Он назвал абсурдом ситуацию, когда градоначальник не может повлиять на бюджет столицы и реализацию проектов, с которыми он участвовал в выборах.
Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе? — возмутился Кличко.
По его словам, он намерен бороться за право на законодательную и исполнительную власть, так как мэр в глазах людей ответственен за всё, что происходит в Киеве, передаёт
Ранее News.ru писал, что решение Кличко и главы Радикальной партии Украины Олега Ляшко объединиться против президента страны Владимира Зеленского не нашло понимания у пользователей соцсетей.