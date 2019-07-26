https://static.news.ru/photo/44eca4cc-afcc-11e9-97f6-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Кличко Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский уволит его должности главы КГГА, то он поступит как пятый президент страны Пётр Порошенко.

По его мнению, глава государства пытается заполучить контроль над украинской столицей, потому что она представляет важность для всей страны. Кроме того, он назвал возможное увольнение беспрецедентным нарушением закона, передаёт Bild .

Как ранее писал News.ru, Виталий Кличко и его представители не пришли на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).