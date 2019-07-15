https://static.news.ru/photo/3cd2788a-a710-11e9-a628-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Кличко Фото: Vitaly Klitschko/facebook.com

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что видит положительные стороны в легализации марихуаны и проституции. По его словам, оба этих процесса при законодательном регулировании проще регулировать.

Участники этих отношений будут в больше безопасности, а также выйдут из подполья, передаёт « Ридус ».

Политик напомнил, что в Германии не просто разрешена проституция, но и существуют профсоюзы работников этой отрасли.

Как ранее писал News.ru, Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен забрать часть его полномочий. Он считает, что это лишит украинскую столицу местного самоуправления и мэр, как во времена Януковича, станет выполнять лишь декоративную функцию.