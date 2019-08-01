https://static.news.ru/photo/d0d3a6c2-b443-11e9-9653-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко попросил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело по заявлению главы офиса Зеленского Андрея Богдана о предложении крупной взятки в интересах градоначальника.

Некоторое время назад Богдан заявил, что некие лица предлагали ему $20 млн за отказ администрации президента от инициативы по увольнению Кличко. По словам чиновника, он не был готов к этому разговору, поэтому зафиксировать его не удалось.

Кличко заявил, что никому не поручал вести подобные «переговоры». Он подчеркнул, что слова Богдана должны быть проверены в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении преступления.

После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации, — написал градоначальник в Facebook.

Он также выразил надежду на то, что Богдан согласится содействовать расследованию.

Ранее News.ru писал, что Кличко в ответ на слова Богдана о коррупции в парламенте Киева и наличии в нём института «смотрящих» назвал его лгуном и непрофессионалом.