Своё 48-летие мэр Киева Виталий Кличко отметил во время прыжка с парашютом. Вместе с инструктором политик спел в небе песню Happy Birthday.
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Я искренне пытаюсь соответствовать тем ожиданиям и надеждам, которые возлагают на меня люди. И понимаю, что есть к чему стремиться и над чем работать, — написал мэр Киева.
Он добавил, что по традиции отмечает день рождения в кругу близких и «поехал на несколько дней „подзарядиться“ энергией и эмоциями».
Как писал News.ru, ранее Кличко заявил, что видит положительные стороны в легализации марихуаны и проституции. По его словам, оба явления при законодательном регулировании проще контролировать.