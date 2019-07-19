https://static.news.ru/photo/faa95c1a-aae0-11e9-9b12-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Кличко Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Своё 48-летие мэр Киева Виталий Кличко отметил во время прыжка с парашютом. Вместе с инструктором политик спел в небе песню Happy Birthday.

На своей странице в Facebook Кличко выложил видеоролик, а также выразил благодарность всем, кто поздравил его с днём рождения.

Я искренне пытаюсь соответствовать тем ожиданиям и надеждам, которые возлагают на меня люди. И понимаю, что есть к чему стремиться и над чем работать, — написал мэр Киева.

Он добавил, что по традиции отмечает день рождения в кругу близких и «поехал на несколько дней „подзарядиться“ энергией и эмоциями».

Как писал News.ru, ранее Кличко заявил, что видит положительные стороны в легализации марихуаны и проституции. По его словам, оба явления при законодательном регулировании проще контролировать.