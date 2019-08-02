https://static.news.ru/photo/0f14e7e4-b560-11e9-ba86-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об отсутствии конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Богданом. Об этом он сказал после того, как чиновник заявил про попытку подкупить его, чтобы не менять руководство украинской столицы.

У меня конфликта (с Богданом. — News.ru) нет, я исключительно защищаю права киевлян избирать киевского городского председателя, который должен отчитываться перед киевлянами, который несёт ответственность, — цитирует Кличко « 112 Украина ».

Как писал News.ru, ранее мэр украинской столицы назвал Андрея Богдана лгуном и непрофессионалом. Это произошло после того, как глава президентского офиса заявил, что в ходе переговоров просил Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих», однако тот признал, что должен идти на компромиссы с ними, так как он утратил контроль за Киевским горсоветом.

Также Андрей Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн якобы за то, чтобы Кличко остался главой Киевской городской администрации.