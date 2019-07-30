https://static.news.ru/photo/5e461a68-b2f4-11e9-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Владимир Кличко ответил на обвинение руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана в неэффективности. Политик назвал оппонента лгуном и непрофессионалом.

Он отметил, что не возглавляет Блок Петра Порошенко.

Если власть будут представлять лгуны и непрофессионалы, как Андрей Богдан, о каких новых стандартах в политике можно говорить? — подчеркнул он в видеообращении, опубликованном на Facebook .

По словам Кличко, городской парламент столицы работает прозрачно, эффективно и независимо. Он подчеркнул, что никаких «смотрящих» в местной Раде нет.

Слова Богдана о взятках он охарактеризовал как сплетни и ложь.

Я не борюсь за кресло, мне не нужны должности, я борюсь за наш город, за страну, я борюсь за самоуправление, за киевлян, — заключил градоначальник.

Как писал News.ru, Богдан заявил, что в ходе переговоров просил мэра Киева Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих», однако тот признал, что должен идти на компромиссы с ними, так как он утратил контроль за Киевским городским советом. По словам Богдана, он шесть раз озвучивал свою просьбу Кличко.