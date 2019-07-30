https://static.news.ru/photo/5d10f156-b3a1-11e9-b054-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко может быть принудительно доставлен в Государственное бюро расследований (ГБР) для допроса. Об этом заявил бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что градоначальник повторно не явился на допрос, который был назначен на 31 июля. Своё отсутствие Кличко объяснил тем, что находится в США, где встречался с адвокатом президента Дональда Трампа.

По словам Портнова, украинское законодательство предусматривает в таких случаях возможность правоохранительных органов ходатайствовать в суде о принудительном приводе фигуранта.

Как писал ранее News.ru мэр Киева проходит в качестве свидетеля по делу о нарушениях при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома. Кличко заявил, что не намерен общаться со следователями лично и отправит в ГБР своего адвоката.