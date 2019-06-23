https://static.news.ru/photo/e9446626-95d3-11e9-bdc6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Erasmusu.com

Тбилисские кинотеатры сообщили, что будут показывать картины только на грузинском и английском языках. С самого начала протестов они перестали транслировать фильмы и анимацию с русским переводом.

Об этом сообщили в Ассоциации кинотеатров грузинской столицы, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Федерация футбола Грузии в своём официальном Facebook отреагировала на антироссийские акции игроков, опубликовав соответствующие фотографии. 22 июня игроки кутаисского футбольного клуба «Торпедо» выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии против «Сиони».