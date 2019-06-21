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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили сможет принять участие в предстоящих выборах в Верховную раду. Такое решение принял суд в Киеве.

Там учли тот факт, что политик непрерывно проживал на Украине в течение пяти лет, что позволяет ему баллотироваться в парламент.

Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года, — циритует решение суда « Политика сегодня ».

Михаил Саакашвили стал гражданином Украины в 2015 году, когда бывший в ту пору президентом Пётр Порошенко решил назначить его на главой Одесской области. Однако уже в 2016 году чиновник был обвинён в развале региональной экономики и уволен, а ещё через год лишён гражданства. Позже пограничная служба Украины запретила ему въезжать в страну до 2021 года.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского политику вновь было предоставлено гражданство, и он смог вернуться в страну.

Ранее, как писал News.ru, Саакашвили рассказал, сколько стоит место в его партийном списке в Верховную раду. По его словам за это необходимо выложить от $500 тыс. до $3 млн. Он утверждает, что абсолютно все партии продают свои места в украинском парламенте.