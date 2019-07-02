https://static.news.ru/photo/4f760fa0-9ca3-11e9-8085-fa163e074e61_1024.jpg Петр Порошенко Фото: Nataliia Ozirska/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) доступ к документам в Международном инвестиционном банке (МИБ) по делу в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, который является владельцем 60% акций этого кредитного учреждения.

Сотрудникам ГБР позволили изъять надлежащим образом заверенные копии бумаг о счетах завода «Кузница на Рыбальском», который принадлежит Порошенко, а также документы о финансовом надзоре банковских операций завода со стороны МИБ, передаёт агентство « Украинские новости ».

Ранее News.ru писал, что Порошенко планирует сбежать из страны. Для этой цели он хочет создать общественную организацию со штабом в Брюсселе или Лондоне.

19 июня Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило пятое уголовное дело против экс-президента. Его обвиняют в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.