Петр Порошенко Фото: Nataliia Ozirska/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) доступ к документам в Международном инвестиционном банке (МИБ) по делу в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, который является владельцем 60% акций этого кредитного учреждения.

Сотрудникам ГБР позволили изъять надлежащим образом заверенные копии бумаг о счетах завода «Кузница на Рыбальском», который принадлежит Порошенко, а также документы о финансовом надзоре банковских операций завода со стороны МИБ, передаёт агентство «Украинские новости».

Ранее News.ru писал, что Порошенко планирует сбежать из страны. Для этой цели он хочет создать общественную организацию со штабом в Брюсселе или Лондоне.

19 июня Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило пятое уголовное дело против экс-президента. Его обвиняют в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

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