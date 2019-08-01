https://static.news.ru/photo/22f0b9e6-b461-11e9-9bcc-fa163e074e61_660.jpg Виктор Ющенко Фото: Oleg Gordienko/Global Look Press

Печерский суд Киева отказал в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Такое ходатайство заявляла Генпрокуратура страны.

Обеспечительные меры было предложено наложить в рамках дела о пособничестве следующему экс-президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье» в Вышгородском районе Киевской области. Причём, надзорное ведомство предлагало так поступить дважды, но оба раза получала отказ.

Генпрокуратуру такое положение вещей не устроило. Там обратились в апелляционный суд, а действия судьи подвергли жёсткой критике, заявив что они носят системный характер.

Мы не можем сказать, что решение суда незаконное, но мы считаем, что при вынесении решения были допущены существенные нарушения требований УПК, — цитирует УНИАН начальника отдела Управления спецрасследований Андрея Радионова.

Имущество резиденции, где с 2010 по 2014 год жил Янукович, было арестовано решением Печерского суда в 2015 году. В июне 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Ющенко по делу о механизме вывода «Межигорья» из государственной собственности.

Ранее News.ru писал, что мэр Киева Виталий Кличко сравнил с экс-президентом Януковичем нынешнего лидера страны Владимира Зеленского. Это произошло после того, как он узнал о своём увольнении с должности главы городской госадминистрации.