Шестой апелляционный административный суд Киева отказал Партии пенсионеров Украины в удовлетворении иска об отмене регистрации экс-главы одесской администрации Михаила Саакашвили в качестве кандидата на пост депутата Верховной рады от партии «Рух новых сил».
Кроме того, истец обязан выплатить судебный сбор в размере 1921 гривны (около 4,7 тысячи рублей).
Решение арбитража может быть обжаловано в Кассационном административном суде Верховного суда, передаёт «
Участники Партии пенсионеров настаивали, что Саакашвили не жил на Украине непрерывно в течение пяти последних лет. Закон государства включает это условие как обязательное для желающих занять должность в парламенте.
Как писал News.ru, члены партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» зарегистрированы украинской ЦИК в качестве кандидатов в депутаты Рады на предстоящих выборах.