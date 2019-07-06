https://static.news.ru/photo/31b0386a-9541-11e9-a776-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Шестой апелляционный административный суд Киева отказал Партии пенсионеров Украины в удовлетворении иска об отмене регистрации экс-главы одесской администрации Михаила Саакашвили в качестве кандидата на пост депутата Верховной рады от партии «Рух новых сил».

Кроме того, истец обязан выплатить судебный сбор в размере 1921 гривны (около 4,7 тысячи рублей).

Решение арбитража может быть обжаловано в Кассационном административном суде Верховного суда, передаёт « Интерфакс ».

Участники Партии пенсионеров настаивали, что Саакашвили не жил на Украине непрерывно в течение пяти последних лет. Закон государства включает это условие как обязательное для желающих занять должность в парламенте.

Как писал News.ru, члены партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» зарегистрированы украинской ЦИК в качестве кандидатов в депутаты Рады на предстоящих выборах.