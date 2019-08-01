https://static.news.ru/photo/a4c3c4c6-b471-11e9-8710-fa163e074e61_660.jpg Московский проспект Фото: Leonid Andronov/Wikimedia Commons

Решение Окружного административного суда украинской столицы о возвращении двум проспектам города советских проспектов обжаловано Украинским Институтом национальной памяти.

Арбитраж постановил вернуть названия Московский проспект и проспект Ватутина вместо дореволюционных имён в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, передаёт « Радио Свобода ».

Бандера являлся лидером боевиков Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). Гауптштурмфюрер войск СС Шухевич в декабре 1943 года был назначен главнокомандующим запрёщенной в России Украинской повстанческой армией (УПА).

Ранее News.ru писал, что жители Киева устроили у здания Конституционного суда акцию протеста против отмены закона о декоммунизации. В митинге принимали участие около 100 человек. Они принесли с собой плакаты с надписями «Назад в СССР», «Судья! А ты сохранил свой партбилет?!».