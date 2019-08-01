Решение Окружного административного суда украинской столицы о возвращении двум проспектам города советских проспектов обжаловано Украинским Институтом национальной памяти.
Арбитраж постановил вернуть названия Московский проспект и проспект Ватутина вместо дореволюционных имён в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, передаёт «
Бандера являлся лидером боевиков Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). Гауптштурмфюрер войск СС Шухевич в декабре 1943 года был назначен главнокомандующим запрёщенной в России Украинской повстанческой армией (УПА).
Ранее News.ru писал, что жители Киева устроили у здания Конституционного суда акцию протеста против отмены закона о декоммунизации. В митинге принимали участие около 100 человек. Они принесли с собой плакаты с надписями «Назад в СССР», «Судья! А ты сохранил свой партбилет?!».