Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Виктора Януковича на заседание. Политик должен явиться в инстанцию в качестве обвиняемого.
Заседание состоится 15 июля 2019 года. На нём будет рассмотрена апелляционная жалоба защитников Януковича на приговор Оболонского районного суда Киева, передаёт
Ранее News.ru писал, что Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил бывший член команды Януковича Андрей Портнов.