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Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси рекомендует находящимся в Грузии россиянам установить приложение «Зарубежный помощник». Сервис был разработан МИД РФ и позволяет пользователям оперативно сообщать о своём местонахождении.

Кроме того, через приложение можно найти контакты учреждений ведомства за рубежом, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что участники очередной акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели — одну из центральных...