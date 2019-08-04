https://static.news.ru/photo/879f831c-b6e7-11e9-bdd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Средняя заработная плата жителей украинской столицы повысилась на 18% по сравнению с 2018 годом.

В настоящий момент среднестатистический киевлянин получает доход 15 183 гривны (38,4 тыс. рублей), сообщается на сайте городской администрации.

Одновременно в городе сократилась безработица, которая теперь составляет 6,7%.

Ранее News.ru сообщал, что ужасающее состояние электричек на Украине обсуждают пользователи соцсетей. Поводом послужил пост в Facebook Лоры Манек, которая долгое время не пользовалась этим видом транспорта. Подъехавший поезд её испугал. В комментариях украинские электрички сравнили с поездами из фильмов про зомби.