Средняя заработная плата жителей украинской столицы повысилась на 18% по сравнению с 2018 годом.
В настоящий момент среднестатистический киевлянин получает доход 15 183 гривны (38,4 тыс. рублей), сообщается на
Одновременно в городе сократилась безработица, которая теперь составляет 6,7%.
Ранее News.ru сообщал, что ужасающее состояние электричек на Украине обсуждают пользователи соцсетей. Поводом послужил пост в Facebook Лоры Манек, которая долгое время не пользовалась этим видом транспорта. Подъехавший поезд её испугал. В комментариях украинские электрички сравнили с поездами из фильмов про зомби.